IVREA. Riaperture scuole (Comunicato Amministrazione comunale)

La scuola è una priorità per l’Amministrazione comunale che ha sempre ritenuto di fondamentale importanza riaprire le scuole e i servizi educativi in presenza e in sicurezza.

Ultimati o in fase di ultimazione, dopo un’estate di intenso lavoro, molti dei lavori previsti negli edifici scolastici per l’adeguamento funzionale degli spazi, negli ambienti e nelle classi, e per conformare alle nuove norme tutti i servizi dedicati alla prima infanzia alle norme anti-covid. Si stanno portando a termine alcune modifiche necessarie per la ripartizione finalizzata alla creazione di nuovi spazi (scuola Fiorana e Falcone). Sono stati eseguiti lavori nelle aree verdi (scuole S. Giovanni e Don Milani), oltre a diversi interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria (Scuole Falcone, Arduino, S. Michele, Torre Balfredo, edificio ex-Valcalcino, nido presso Don Milani).

Il servizio di refezione scolastica sarà disponibile, a partire dal primo giorno di scuola, in tutte le scuole per l’infanzia e nelle primarie. Completamente riprogettato, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei pasti, in molti casi avverrà direttamente in aula.

Garantito anche il servizio di scuolabus, con orari rivisti, fin dal primo giorno di scuola per le scuole di Torre Balfredo, Fiorana e M. D’Azeglio.

Il servizio di pre e post scuola, per rispettare la normativa per la prevenzione del Covid-19, non sarà inizialmente disponibile, ma si sta lavorando con l’appaltatore e le dirigenze scolastiche, per ripristinarlo quanto prima.

Aperte, invece, già dal 1° settembre u.s. tutte e quattro le sedi del nido comunale, dopo un attento e approfondito aggiornamento didattico-educativo. Per chi ne avesse necessità, al momento, si segnala che ci sono ancora alcuni posti disponibili.

