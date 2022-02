Tutto bloccato ancora prima di partire? Reti distribuzione (controllata all’85% da Aeg coop e al 15% da Italgas) ha presentato ricorso al Tar del Piemonte (la notifica è del 27 gennaio) per all’annullamento del bando di gara da 105 milioni di euro (9 milioni all’anno) avviato qualche settimana fa dalla Provincia di Biella (Centrale unica di committenza) per conto del Comune di Ivrea (comune capofila) per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in 76 Comuni dell’eporediese.

Al centro del contendere il valore commerciale degli impianti stimato in 50 milioni di euro. [...]