IVREA. Rete 5g: petizione in Comune! Fa male oppure no alla salute?

«Ivrea è di nuovo in cammino per tornare ad essere faro dell’innovazione del paese. Un’occasione per tutto il territorio». Così il sindaco Stefano Sertoli, senza probabilmente dare troppo peso alle parole, qualche settimana fa, durante l’inaugurazione del nuovo quartier generale di Olivetti, di fronte alla notizia che Tim sta [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti