Il prossimo 21 aprile alle 18 presso il Visitor Centre UNESCO, in via Jervis 11, sarà presentato lo studio dell’architetto Enrico Giacopelli sulle ville di Tarpino, dell’Ufficio Consulenza Case Dipendenti Olivetti e, in particolare, sul restauro di Villa Rossi che sorge nel Comune di Banchette e fa parte del gruppo di edifici inseriti nel Sito Patrimonio Mondiale UNESCO.

Organizzato dall’Associazione Archivio Storico Olivetti e dalla Città di Ivrea soggetto referente del Sito UNESCO, l’incontro costituisce un altro tassello nel lavoro in corso di predisposizione del Piano strategico di conservazione richiesto dal Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO e vuole mettere in evidenza esempi di restauro e riuso degli edifici in una prospettiva di salvaguardia attiva e non puramente vincolistica.

La partecipazione in presenza è prevista su prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili, ed è vincolata alle norme anti-Covid vigenti.

E’ possibile seguire l’evento tramite la piattaforma Zoom all’indirizzo https://bit.ly/3xgD3A5

Per informazioni: 379 1694756; e-mail unescovisitorcentre@ivreacittaindustriale.it

