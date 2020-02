IVREA. Rebel Firm sulle Foibe. Attacco all’Anpi nel giorno del ricordo

Lo striscione è apparso davanti alla vecchia Ipsia. A firmarlo sono i ragazzi di Rebel Firm. “Ma non avranno mai pace quelle nude ossa – si legge – finché esisterà l’immonda bestia rossa!”.

Dito puntato sul ricordo delle vittime delle foibe. “Non bastavano 75 anni di finanziamenti con i soldi degli Italiani – commentano – per stare seduti su una sedia 365 giorni all’anno, ai figli e ai nipoti dei cuor di leone nostrani . Quest’anno, in occasione dell’imminente 10 febbraio, Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esilio dalmata-giuliano, alcuni membri dell’Anpi hanno deciso di portare in parlamento la questione della tragedia istriana, nel tentativo di sminuire e distorcere la verità storica. Chi sostiene, oggi, che ad essere stati trucidati, torturati e seviziati siano stati “soltanto fascisti” dimostra di non aver il minimo senso della realtà e di approccio allo studio della Storia. Dimenticando (probabilmente di proposito) che ad aiutare le milizie titine furono proprio i partigiani. Chiunque sminuisca il genocidio in questione, non avrà mai da noi nient’altro se non disprezzo. Nessuno si illuda che possa arrivare il giorno in cui smetteremo di combattere per la nostra Gente e per la Verità storica.”

