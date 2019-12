IVREA. Rappresentazione della natività in Duomo Martedì 24 dicembre a partire dalle 23,30

Martedì 24 dicembe, vigilia di Natale, ricostruzione storica della Natività secondo un antico documento del 1200 con la seconda edizione della Sacra Rappresentazione Medievale della Natività di Gesù.

In piazza Duomo, a partire dalle ore 23.30 circa, verrà proposto il quadro vivente della Sacra Famiglia, verso il quale convergeranno a piccoli gruppetti i diversi figuranti medievali provenienti dai diversi punti della città, ciascuno portando con se una candela accesa.

Verso le ore 23.45 l’evento toccherà il suo apice con la nascita del bambin Gesù e alle ore 24 all’interno del Duomo verrà officiata la S.S. Messa di Natale da parte del Vescovo di Ivrea Monsignor Edoardo Cerrato.

Al termine della messa avverrà il tradizionale scambio di auguri in compagnia del Vescovo mons Cerrato ed avverrà la distribuzione di vin brulè, the caldo e dolcetti per un brindisi cordiale all’insegna dei migliori auspici.

La manifestazione avrà un ampliamento al 5 Gennaio 2020 alle ore 18.00 con l’Arrivo dei Magi presso l’area del Santuario di Monte Stella. Per info 349 12 72 524

