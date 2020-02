IVREA. Rapina 80 euro a coetaneo denunciato minorenne a Ivrea

La polizia di Ivrea ha denunciato un minorenne per rapina. Il giovane da alcuni mesi lamentava il mancato risarcimento, da parte di un suo coetaneo, per la rottura dello schermo del telefono cellulare. L’altro giorno i due si sono incontrati per strada, a Ivrea, e dopo una lite con colluttazione, il primo è riuscito a strappare 80 euro prelevandoli dalla tasca dei pantaloni della vittima. Poco dopo sono arrivati gli agenti del commissariato che hanno ricostruito la vicenda, recuperato il denaro e denunciato l’aggressore.

