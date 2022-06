Abitano in via Dei Chiodi, via San Michele, via Moncrava, via Monte Marzo, Canton Gabriel e, pur non costituendo un Comitato, hanno iniziato una petizione (raccolta firme) per chiedere la realizzazione di un percorso pedonale (marciapiede) in via San Michele. Ma anche la creazione, lungo il suo percorso, di un area di sosta con panchine e tavoli e due aree a parcheggio.

Primo firmatario il consigliere comunale Massimo Fresc non come esponente del Movimento Cinque Stelle ma di cittadino residente in via Moncrava.

Più nello specifico si chiede la realizzazione di un marciapiede esterno alla pericolosissima [...]