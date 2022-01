Ecco la lettera inviata da Annalisa Thielke all’Assessore al Commercio Costanza Casali, all’Assessore al Bilancio Elisabetta Piccoli e al Sindaco Stefano Sertoli

Buongiorno, scrivo in merito al bando per la concessione dei contributi pubblici alle attività commerciali per fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 334 del 30/11/2021, in qualità di commerciante con attività situata nel Comune di Ivrea, titolare de “Il Baguccio” in Corso Vercelli 318.

il bando in oggetto è a mio avviso incompleto e assolutamente discriminatorio.

Mi spiego meglio. In primo luogo non è stata data adeguata [...]