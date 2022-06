Fiorella Pacetti, 43 anni, dal 2017 dirigente medico delle malattie dell’apparto respiratorio all’ospedale di Ivrea. In tasca una specializzazione conquistata alle Molinette e poi la formazione al San Luigi. Durante il periodo Covid s’è occupata dei malati che a frotte accorrevano in pronto soccorso. Ora che la pandemia ha smesso di mandare in sofferenza le terapie intensive e tutta la sanità italiana, prenderà il posto del dimissionario Andrea Benedino in consiglio comunale. Naturalmente tra i banchi del Pd.

Dunque è andata come è stato raccontato? Avete aspettato un miglioramento della situazione per la staffetta?

Sì! [...]