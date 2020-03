IVREA. Quasi 40 casi di Coronavirus in eporediese e Canavese

Continuano a crescere i casi accertati di Coronavirus. Pochi minuti fa il sindaco di Ivrea ha annunciato in video che a Ivrea sono saliti a 4 (s’aggiunge un non residente e il conteggio sale a 5). Nell’eporediese e in Canavese gli altri casi accertati sono a Agliè, Feletto, Locana, Mercenasco, Montalenghe, Palazzo, Pavone, Romano, San Benigno, Salerano, Samone, Viverone, e Volpiano. E poi due casi a Cuorgnè, Castelnuovo Nigra, Banchette e Ozegna e Volpiano. Tre a Favria dove ci sono 25 persone in quarantena e quattro a Rivarolo.

ASL TO4: bandito l’avviso per l’attivazione delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale”

Intanto l’ASL TO4 fa sapere di aver bandito, tramite una procedura speciale di assegnazione incarichi, un avviso pubblico finalizzato all’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. L’avviso è pubblicato nel sito web www.aslto4.piemonte.it, nella sezione “In Evidenza” e nella sezione “L’ASL da te – Lavoro”. Possono dare la disponibilità le seguenti categorie di medici: medici titolari di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o iscritti nella graduatoria regionale di Medicina Generale; medici con incarico a tempo determinato o di sostituzione di Continuità Assistenziale (Guardia Medica); medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale; laureati in Medicina e Chirurgia.

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) sono previste dall’articolo 8 del Decreto Legge 14/2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. La loro funzione è rivolta alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali Unità sono attive sette giorni su sette, dalle ore 8 alle ore 20.

Nell’ambito dell’ASL TO4 le USCA saranno attivate nelle seguenti sedi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica): Castellamonte, Chivasso, Ivrea, Lanzo Torinese, Settimo Torinese. L’Azienda si riserva di incrementare e/o modificare le sedi di attività in relazione all’andamento della diffusione del nuovo coronavirus.

