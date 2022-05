Venerdì scorso è stata inaugurata presso la Camera del Lavoro di Ivrea la mostra “Rompiamo il pregiudizio – Quando l’arte incontra il disagio mentale” risultato del laboratorio condotto da Luca Oliveri. “Una bellissima occasione di incontro – ha commentato il presidente dell’Anpi Mario Beiletti – un modo per cancellare lo stigma e rendersi conto delle grandi potenzialità di ciascun alunno della “Casa dell’Ospitalità”. Quello che sta facendo la Cooperativa l’Arte della Cura è proprio di eliminare le discriminazioni, di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Opera meritoria che ha bisogno di tutto il nostro appoggio…”.

Dopo i saluti di Gianni Ambrosio per la CGIL ha preso la parola il maestro Luca Oliveri illustrando la sua didattica. Gli alunni hanno poi spiegato le loro opere. Infine Carla Zoppo, coordinatrice della Casa dell’Ospitalità, ha concluso gli interventi.

“Ringraziamo di cuore il maestro Luca Oliveri – ha aggiunto Beiletti – per la passione e l’impegno che mette nel suo lavoro, e con lui tutti gli Artisti presenti con le loro opere che sono molto belle, significative. Esse ci svelano la profonda umanità che è in tutti loro, e per questo li ringraziamo ancora di cuore, con l’invito a continuare così, portando sempre con sé l’arte, la bellezza, e mostrarla al mondo…”.

La mostra sarà visitabile fino al 13 maggio.

