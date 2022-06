Il Forum democratico del Canavese organizza per martedì 7 giugno alle ore 21, in presenza, presso la facoltà di scienze infermieristiche di Ivrea (officina H) e in remoto su Zoom un incontro con Luisa Trumellini, Segretaria nazionale del Movimento Federalista Europeo. Titolo: Quale futuro per l’Europa?

“Negli ultimi quindici anni – dicono gli organizzatori – sono avvenuti eventi, la crisi finanziaria del 2007-2008, la pandemia 2019-2021 e la guerra in Ucraina che hanno messo in evidenza i limiti e le debolezze del sistema istituzionale dell’UE. L’UE, facendo leva sui propri valori fondativi, pace, libertà, diritti umani, solidarietà, prosperità, ha messo in campo azioni tempestive ed efficaci che, per alcuni contenuti, sono stati percepiti al limite del consentito dai Trattati. Infatti, nella crisi finanziaria, la Banca Centrale Europea è intervenuta con l’acquisto dei titoli di stato emessi dai singoli paesi, assumendosi il rischio di default degli Stati e del sistema bancario, garantendo però la stabilità dell’euro. Nella crisi pandemica, oltre al programma di acquisto centralizzato dei vaccini, ha deciso di intervenire per consentire la ripresa e lo sviluppo dei singoli stati indeboliti economicamente e socialmente, con un piano di azioni, Next Generation EU, finanziato al cinquanta per cento dal proprio bilancio e indirizzato alle nuove frontiere implicite nella transizione ambientale e digitale. Nella attuale crisi in Ucraina, l’Ue si è mossa in prima istanza in difesa di valori, quali la sovranità, la libertà di autodeterminazione dei popoli, lo stato di diritto, con misure di carattere economico, per indebolire la capacità militare dell’aggressore, ma limitate per le evidenti difficoltà e contraddizioni nel realizzare una posizione politica unitaria in campo energetico, estero e di difesa. In questo contesto si sono conclusi i lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa che ha visto la partecipazione di circa seicentoquarantamila cittadini (calcolata in cinquemilioni dalla Commissione europea considerando gli eventi non registrati), di Associazioni ed Enti istituzionali. Sono emerse istanze e proposte di maggiore integrazione e responsabilità politica dell’UE affinché possa dare risposte unitarie alle grandi problematiche: estero, difesa, migrazione, sanità, energia, infrastrutture, digitale. Luisa Trumellini, segretario nazionale del Movimento federalista europeo, approfondirà, anche alla luce delle posizioni dei leader europei emerse nel Consiglio europeo di fine maggio, le proposte dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, i possibili cambiamenti del sistema istituzionale europeo e le conseguenti prospettive della politica europea nel mondo globale.”

Per iscriversi all’incontro in remoto, bisogna cliccare sul bottone qui sotto. Dopo l’iscrizione, riceverete una mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione.

Commenti