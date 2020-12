IVREA. Promesse al vento

Siamo arrivati a metà dell’attuale mandato amministrativo e sarebbe buona cosa se l’amministrazione in carica elaborasse, come promesso in campagna elettorale, un bilancio di quanto realizzato, o non realizzato, finora. Tutto questo andrebbe accompagnato da una comparazione tra quanto ipotizzato e quanto effettivamente eseguito in modo da poter [...]





