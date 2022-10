La ripresa dalle vacanze estive ci ha proposto un’Amministrazione più impallata e statica del solito. Gli stessi problemi che erano sul tavolo a luglio sono ancora tutti lì allo stesso punto di partenza se non peggiorati.

L’approssimata gestione della possibile vendita del tribunale, l’improvvisata chiusura e riapertura della piscina solo dopo vibranti proteste e 3000 firme raccolte nel giro di una settimana, i cantieri infiniti di via Strusiglia e via Cappuccini sono solo alcune delle problematiche che prima o poi si dovranno affrontare e a questo punto, visti i tempi biblici, viene da chiedersi se a farlo sarà ancora l’attuale giunta o se ne dovrà occupare la prossima amministrazione.

Stiamo evidentemente parlando di questioni nate negli ultimi mesi, ma ce ne sono una serie di altre che aspettano da anni, senza parlare delle tante promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute. Una di queste è certamente la trasparenza dell’azione amministrativa e la condivisione a livello consiliare dei problemi, dei progetti, delle idee per la città.

Nonostante esistano degli organismi di partecipazione quali le commissioni consiliari, le consulte, la conferenza dei capigruppo, nulla o quasi viene condiviso almeno a livello consiliare. Giova ricordare che il Consiglio Comunale è, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali: “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” ed è ovvio che per poter svolgere tale compito dovrebbe essere messo al corrente e reso edotto di tutto ciò che accade e che riguarda le competenze ad esso spettanti. Il C.C. ha infatti competenza su tutta una serie di atti fondamentali tra i quali citiamo ad esempio, stesso articolo 42 TUEL comma 2b: “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. Ci sono poi altre competenze molto importanti come ad esempio quelle attribuite con il comma e) che riguarda: “l’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. Non meno importante è quanto stabilito dal comma g) riguardo: “gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”.

Ciliegina sulla torta a proposito di programmazione è poi l’art.3 che cita testualmente: “Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori”.

Il problema è che per poter mettere in atto quanto sopra bisognerebbe almeno essersi presi la briga di leggere il Testo Unico sopra richiamato che è il testo fondamentale che disciplina il funzionamento degli Enti Locali. Personalmente sono dell’idea che chi si candida a ricoprire un ruolo istituzionale in una Amministrazione Pubblica dovrebbe almeno conoscerne i punti più rilevanti.

E’ chiaro che questo non è successo alla luce dei quattro anni di questa Amministrazione a partire dallo svolgimento del Consiglio Comunale dove si assiste tristemente ad una sorta di contraddittorio tra gli assessori e la minoranza, modalità che esula da quanto stabilito dalla Legge. Ricordiamo che gli assessori vengono nominati dal Sindaco e possono anche non essere stati eletti, provenendo dalla società civile. E’ per questo che ricoprono un ruolo “esecutivo”, come accade con il Governo a livello nazionale, e quindi non fanno parte del Consiglio Comunale non ricoprendo quel ruolo politico, di indirizzo e controllo, spettante agli eletti. Gli assessori non sono infatti tenuti a partecipare ai consigli comunali se non per illustrare provvedimenti di loro competenza illustrandoli al C.C. se richiesto dal Consiglio stesso. Fatto questo dovrebbero estraniarsi dal dibattito senza entrare in valutazioni politiche che esulano dalla loro competenza. Chi ha avuto la pazienza di seguire qualche Consiglio Comunale avrà visto che tutto ciò non accade e visto il silenzio imbarazzante della maggioranza spesso e volentieri gli assessori prendono la parola in maniera assolutamente impropria.

Alla luce di quanto sopra ci tocca rimarcare come spesso i consiglieri non vengano nemmeno messi nelle condizioni di poter esplicitare il loro ruolo per mancanza di documentazione e informazione in tempi congrui, addirittura anche quando richiesta formalmente in sede di commissione consiliare o capigruppo.

Purtroppo i Comuni, invece di prendere l’esempio dai disastri nazionali, dovrebbero esercitare la titolarità generale delle funzioni amministrative in quanto enti più vicini ai cittadini. Questo in nome del fondamentale principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, il quale prevede che: «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Tutto quanto sopra in un Paese moderno e rispettoso delle proprie leggi sarebbe la normalità, ma in Italia dal fare le leggi al rispettarle la distanza è purtroppo ancora siderale anche a livello locale, ma il prossimo anno ad Ivrea ci saranno le elezioni amministrative. Proviamo, come cittadini attenti, consapevoli e attivi, a fare qualche ragionamento capace di volare un po’ più alto di quanto offre oggi il panorama politico nazionale e locale?

