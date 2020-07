IVREA. Progetti di pubblica utilità. (Comunicato)

Il Comune di Ivrea, grazie a un bando della Regione Piemonte, avvia un programma di sostegno all’inserimento lavorativo di persone che si trovano in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale e incontrano maggiori difficoltà all’ingresso del mercato del lavoro.

Il progetto “Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbano del Comune di Ivrea”, in partenariato con la Soc. Coop. Agric. Valli Unite del Canavese di Castellamonte, è rivolto a persone disoccupate o inoccupate e residenti nel Comune di Ivrea in una delle seguenti situazioni:

• essere in carico ai Servizi Socio-Assistenziali;

• aver compiuto il 30° anno di età ed essere prive di impiego da almeno 12 mesi.

La selezione sarà curata dal Centro per l’Impiego di Ivrea attraverso un apposito bando che è stato appena pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro ed è disponibile anche sul sito del Comune di Ivrea.

Le candidature, previa compilazione dell’apposita modulistica allegata al bando, saranno raccolte mercoledì 29 luglio p.v. dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in Sala Santa Marta ad Ivrea.

