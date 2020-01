IVREA. Processo Panamera: condanne per 19 anni di carcere, ma nessuna “Bastarda” di ‘Ndrangheta

Il Tribunale di Ivrea ha confermato quanto già stabilito dal Gip di Torino Riccardo Ricciardi nel 2018: a Chivasso, tra il 2012 e il 2015, non operava nessuna “bastarda” di ‘ndrangheta. Si è concluso oggi il processo a carico dei sei imputati dell’inchiesta “Panamera” che avevano scelto il rito ordinario. Al settimese Giovanni Mirai (avvocato Salvo Lo Greco) era stata contestata l’associazione a delinquere di stampo mafioso, accusa sostenuta dal Pm Monica Abbatecola fino in fondo e nonostante i coimputati che avevano scelto il giudizio alternativo, erano già stati assolti a Torino per quel reato. Sono rimaste per lui l’accusa di estorsione ed usura che hanno portato il collegio di giudici presieduto dal magistrato Elena Stoppini a condannarlo a 8 anni e 7 mesi di carcere, oltre al pagamento di 9mila 600 euro di multa, contro i 12 anni e 3 mesi chiesti dalla pubblica accusa.

Per gli altri imputati, invece, il collegio ha confermato le richiesta di pena formulate dal PM: 2 anni di reclusione per Michele Guerra, Ivan Pitzalis e Michele Chiarello. Concessa la sospensione condizionale della pena a Pitzalis e Chiarello. Il chivassese Paolo Lesquier (Avvocato Valerio Donato), accusato della rapina ad un pusher, è stato condannato a 5 anni di carcere e al pagamento di 1500 euro di multa. Per Mirai e Lesquier è stata stabilita l’interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre è stata disposta la confisca dell’autolavaggio di Leinì di Michele Chiarello cui era stata contestata l’intestazione fittizia e della Carrozzeria Bologna di Torino di cui Guerra e Pitzalis risultavano intestatari.

Assolto il chivassese Davide Gioffrè accusato di aver esploso alcuni colpi dinnanzi casa sua in Frazione Betlemme la notte di Capodanno del 2013.

Commenti