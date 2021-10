Prendevano mazzette dagli addetti e dai titolari di diverse imprese di onoranze funebri per compiere atti già inerenti le loro funzioni. In poche parole si facevano pagare per compiere operazioni già di loro spettanza come ricomporre e vestire le salme dei deceduti negli ospedali in cui lavoravano ed espletare gli incombenti amministrativi conseguenti il decesso.

Con queste accuse la Corte di Cassazione ha condannato ad un anno e quattro mesi Gianni Biolatti (avvocato Massimo Strumia), 45 anni di San Giusto, operatore tecnico addetto alla camera mortuaria dell’ospedale di Ivrea e ad un anno Piero [...]





