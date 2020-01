IVREA. Processione riparatrice con vista panoramica

Una processione riparatrice in risposta all’incendio che alcuni giorni fa ha coinvolto due chiese in centro città. La sfilata è passata anche in via Macchieraldo in prossimità dell’area ecologica dove sono posizionati i bidoni per la racconta differenziata dei rifiuti. Inutile dire che non è stato affatto un bel vedere.

“Ce [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti