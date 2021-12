Vuol contribuire alla creazione di nuove competenze, in grado di garantire, disegnare e gestire un futuro sempre più digitale, innovativo e tecnologico, il Master universitario in Behavioural Design – primo e unico in Italia – al via in primavera.

Offerto da Politecnico e Università di Torino si svolgerà negli spazi della Ico Valley di Ivrea, grazie al protocollo d’intesa siglato con Torino Wireless e Huawei.