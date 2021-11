Lo aveva promesso e ci è riuscita. Domani, dalle 18, l’assessore alla cultura Costanza Casali terrà a battesimo l’accensione delle luminarie di Natale. Alle 18,30 si accenderà l’albero di piazza di città. Seguirà l’accensione degli alberi di natale di Piazza Primo Maggio a Bellavista e di Piazza Boves nel quartiere San Giovanni.

Ivrea, in questo modo, sarà uno dei primi comuni d’Italia ad immergersi nella magia del Natale. Prima del primo spot in tv del panettone Bauli, di Coca Cola, di Nutella, di Motta, di Vodafone e di Bistefani.

S’accendono le luci, chissà se si spegneranno le polemiche del vicesindaco Elisabetta Piccoli sul “sessismo” nei suoi confronti, del segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti sulla cattiva gestione del consiglio comunale, giusto per fermarci alle ultime raccontate sulla pagina del giornale LA VOCE.

Insomma come si dice in uno di questi spot: “A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai…”. Anche arrivare prima di tutti gli altri…. Anche spegnere un racconto e cominciarne un’altro. E brava l’assessore, pardon l’assessora…

