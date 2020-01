IVREA. Presepi incendiati nelle Chiese, il vescovo guida la fiaccolata

Si terrà questa sera alle 21, con partenza dalla chiesa di via Arduino e arrivo in quella di via Palestro, la processione voluta dalle comunità parrocchiali del centro di Ivrea per dare un segnale di unità dopo gli incendi che hanno danneggiato chiese e presepi lo scorso 4 gennaio. Sarà una processione con tanto di fiaccole e preghiera finale guidata dal vescovo, monsignor Edoardo Cerrato. Per quei roghi la polizia ha denunciato una clochard di 46 anni che da tempo vive in città. “Un gesto grave sul piano religioso, culturale e civile – commenta il vescovo – non è stato mosso da ostilità ideologica, ma è quello di una persona non in pieno possesso delle proprie facoltà intellettive. Spero mi sia data la possibilità di incontrarla: non per uno di quei gesti di sdolcinato buonismo che oggi vanno di moda, ma solo per un atto umano nei confronti di una persona che vive in una penosa condizione”.(

