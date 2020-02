IVREA. Precisazione su Manital

La sottoscritta srl Manital, corrente in Gavardo (BS), iscritta al REA della Camera di Commercio di Brescia al n. 328155, ha ricevuto telefonate dai propri clienti, allarmati sulla prosecuzione dei contratti in corso “perché avevano letto” su di Voi la notizia della sua dichiarazione di “fallimento”.

Abbiamo verificato che, in realtà, sul Vs. giornale è stato pubblicato, evidenziato nel titolo, il nome “Manital” senza ulteriore precisazione, come quello dell’impresa in stato di insolvenza e sottoposta a procedura concorsuale.

Solo nel corso dell’articolo, e senza evidenziazione, è stato poi indicato che la società cui si riferiva era la spa Manital Idea, con sede in Ivrea, che è ente diverso ed autonomo da noi e con una ragione sociale composta, “Manital Idea”, diversa dalla nostra semplice, “Manital”.

Nel contestarvi quanto sopra, che è fonte per noi di notevoli danni per i quali ci riserviamo ogni diritto, Vi invitiamo a dar pronta segnalazione del Vs. errore , almeno con la stessa evidenza con cui avete dato la errata comunicazione.

Distinti saluti.

il Presidente

Luigi Bigoloni

