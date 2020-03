IVREA. Polizia in prima linea. 32 persone denunciate.

Dall’inizio della pandemia sono oltre 300 i controlli in tutto l’eporediese da parte degli uomini del Commissariato di Polizia guidato dal Vicequestore Giorgio Pozza. E sono 32 le persone denunciate per non aver saputo giustificare gli “spostamenti”. Controlli a tappeto pure degli esercizi commerciali.

Tra i fatti degni di nota, quello di un senegalese e due marocchini bloccati a bordo di un furgoncino in viaggio verso Aosta per la consegna di prodotti etnici, acquistati con regolare scontrino. Peccato che l’attività dichiarata alla Camera di commercio del senegalese non fosse quella di “trasportare” ma di “decoratore”.

S’aggiunge un nigeriano residente a Rueglio fermato a Ivrea a fare acquisti. “Nel mio paese fare la spesa costa troppo…” si è giustificato.

