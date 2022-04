Un nuovo regolamento comunale di organizzazione e di accesso ai servizi scolastici: refezione scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola, centri estivi e asilo nido. A detta dell’assessore agli affari sociali Giorgia Povolo, servirà per aiutare gli uffici a prendere decisioni in maniera univoca, ma anche a dare loro uno strumento per poter aggredire il credito che sta aumentando in maniera esponenziale. Se n’è discusso l’altra sera in consiglio comunale. Troppo tardi, però per apportare modifiche definite di “sostanza”. Il nuovo segretario comunale Gerardo Birolo ha detto no ed è stato no. [...]





