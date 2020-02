IVREA. Polemica sulla nomina di Vincenzo Ceratti. E’ fuori dal “Cerimoniale”

Morto un Papa se ne fa un altro. Fuori il Generale Alberto Bombonato, avanti con il mai decaduto Generale Vincenzo Ceratti, che in realtà il vestito non l’aveva ancora appeso ad un chiodo. Troppo facile. In realtà, sotto le rosse torri, chiuso il capitolo dell’ex Vivandiera, c’è maretta anche su questo, cioè su chi debba prendere in mano la sciabola e mettersi in testa la feluca.

A ricordare che cosa si dice nel cerimoniale è l’ex Sostituto del Gran Cancelliere Luigi Davide Diane in una lettera inviata questa mattina presto al Presidente della Fondazione Piero Gillardi, al Notatio Pierluigi Cignetti (che è anche Gran Cancelliere) e al sindaco…

“Gentili tutti – scrive – E’ con l’amarezza nel cuore che apprendiamo in queste ore dai giornali delle decisioni che hanno portato alla destituzione del Generale Alberto Bombonato (una cosa che a nostra memoria non risulta essere mai accaduta). Leggiamo sugli stessi che ora bisognerà giustamente provvedere alla sua sostituzione, in alcuni articoli purtroppo, apprendiamo l’intenzione di non rispettare ancora una volta il cerimoniale come successo lo scorso anno per la scelta degli Aiutanti, siamo sicuri che il Gran Cancelliere nel suo ruolo di tutore delle tradizioni, figura preposta a far rispettare il Cerimoniale, indicherà la strada corretta seguendo la codifica del comportamento da tenere che tale Cerimoniale prevede in caso di censura del Generale… Sicuri della vostra tutela delle tradizioni auspichiamo che tale Cerimoniale venga rispettato…”

E si prevede, manco a dirlo e proprio come avevamo già scritto, che a sostituirlo debba essere l’attuale Aiutante di campo con più campagne, cioè Massimo Lova.

“Io in questi giorni – alza le braccia al cielo il notaio Pierluigi Cignetti – non ho sentito nessuno. Nessuno mi ha chiesto alcunché. Sono dispiaciuto per quel che sta accadendo. E’ una cosa mai successa. Il cerimoniale? E’ una cosa messa lì. Sono più che altro degli appunti che non possono prevedere tutto. Comunque anche io caldeggerei per l’aiutante di campo più anziano… Resta inteso che non sono io a decidere…”.

