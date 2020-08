IVREA. “Più forte ti scriverò”. Tributo a Lucio Dalla di Andromeda

Dopo una breve pausa e dopo il successo degli spettacoli di agosto che hanno registrato un’ampia partecipazione di pubblico, Morenica_Net Estate riparte a settembre sul palco allestito nel cortile del Museo Garda in piazza Ottinetti a Ivrea fino a domenica 13, per spostarsi poi nel cuore del Sito Unesco (Facoltà di Infermieristica e Chiesa di San Bernardino) e concludere al Movicentro ZAC il 9 ottobre.

Domenica 6 settembre alle ore 21 la Compagnia Andromeda presenta il suo tributo a Lucio Dalla con lo spettacolo “Più forte ti scriverò”, per raccontare con musica, danza e parole la solitudine del cantautore, un sentimento spesso sofferto, a volte cercato e voluto con ostinato orgoglio. Ospite d’eccezione Marco Ghiringhello (chitarra e suoni) accompagnerà le coreografie di Fiorella Pacetti, per la regia di Matteo Chiantore.

Gli appuntamenti in piazza Ottinetti si concludono domenica 13 settembre dalle 18,30 con Massimiliano Civica ed i Sacchi di Sabbia che dopo “I Dialoghi degli Dei” tornano insieme su un classico dell’antichità, esplorando i confini tra comico e tragico, nello spettacolo Andromaca. Giovedì 24 settembre il programma continua nella sede della Facoltà di Infermieristica di Ivrea nella doppia replica delle 18,30 e delle 21 di Global Work, un reading/recital brillante sul tema del lavoro, a firma della compagnia Tecnologia Filosofica, produzione Morenica Cantiere Canavesano, tratto dalla raccolta di testi per il teatro “O pesci colorati, chi volete voi servire?” (Marchetti Editore) dell’autrice canavesana Viridiana Casali, in scena con Francesca Brizzolara, Renato Cravero e Raffaella Tomellini. Sabato 26 settembre nella Chiesa di San Bernardino alle 21 Marco Peroni e Le Voci del Tempo ripercorrono le vicende di Adriano Olivetti in Direction Home, restituendo un fondamentale pezzo di storia in chiave musicale, utilizzando il repertorio di canzoni visionario e senza tempo di Bob Dylan. La programmazione si conclude venerdì 9 ottobre ore 21 al Movicentro ZAC (ingresso libero) con la presentazione del libro Baci da Polignano (ed. Mondadori 2020) con l’autore Luca Bianchini, appuntamento a cura di Davide Gamba.

***

Morenica NET è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda, realizzato con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Corto Circuito Piemonte; Comune di Ivrea; Fondazione CRT; Regione Piemonte; Comune di Chiaverano; Zac Zone Attive di Cittadinanza. In collaborazione con Associazione Sensounico e Facoltà d’Infermieristica Ivrea.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono il distanziamento dei posti a sedere. Per le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare non vi è obbligo di distanziamento fisico. Gli spettatori sono invitati al rispetto delle disposizioni di sicurezza, ad indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto a sedere, a non creare assembramento in sede di acquisto biglietti ed a collaborare con l’organizzazione per la registrazione dei dati personali.

°°°

Biglietti: intero 11 euro. Prevendita presso la Galleria del Libro, oppure on line su vivaticket.it. Vendita diretta a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Infotel: 338.3781032 – 328.4288666 – 338.7625380 – 347.9731968.

Commenti