Due belle giornate di sole hanno favorito l’afflusso di visitatori al Rifugio antiaereo di Ivrea, che con gli anni continua a suscitare curiosità fra i Cittadini eporediesi, e non solo.

In circa 500, scaglionati a gruppi di non più di 20 per ogni turno, sono penetrati lungo le gallerie buie, rischiarate solo dalle torce dei volontari, dopo aver ascoltato la storia dell’ ”impresa del ponte”, di quando cioè un piccolo gruppo di Partigiani, guidati da Mario Pelizzari “Alimiro” e Amos Messori “D’Artagnan”, rischiando la vita, riuscirono a minare e distruggere il ponte ferroviario, interrompendo il [...]