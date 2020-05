IVREA. Piras e Neri nel gruppo Misto. Nella Lega sono rimasti in tre

All’inizio di marzo, nei primi giorni della pandemia, il consigliere Marco Neri annunciava in conferenza stampa la decisione di lasciare la Lega per entrare nei “Fratelli d’Italia. Era un venerdì e all’Aquila Nera di Tony Cuomo, a dargli il “benvenuto”, si precipitarono in tanti. Il [...]





