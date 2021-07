Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Chi si è recato al Camposanto “da vivo” – e non dentro ad una bara – non ha potuto fare a meno di gridare allo scandalo, probabilmente alzando anche gli occhi al cielo per l’ennesima fregatura. Sui percorsi pedonali, al posto della ghiaia fine, ci son pietre così grosse che sembra di camminare sull’isola dell’Elba o ai margini del torrente Orco.

Per il momento nessuno ha ancora preso una storta, ma considerando l’età [...]