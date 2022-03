Oramai è chiarissimo a tutti. Il vicesindaco Elisabetta Piccoli non è capace a parlare in pubblico. Si intorta. Si ingarbuglia. Si “arrabatta” come il “lonfo” nella poesia metasemantica di Fosco Maraini. Cambia le frasi ma dice sempre le stesse cose e non arriva mai al nocciolo. Le sue difficoltà nello spiegare i punti all’ordine del giorno di sua competenza sono venute a galla anche l’altra sera in consiglio comunale. Da un certo punto di vista era meglio quando le Opposizioni glielo facevano notare, almeno si mandava in scena un po’ di avanspettacolo.

