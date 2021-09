Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per giustificare i soldi buttati nelle “sperimentazioni” su Piazza Maretta (o piazza Gioberti) l’assessore Michele Cafarelli si è arrampicato sugli specchi.

Nessuno, l’altra sera, in consiglio comunale, ne ha capito le ragioni. Delle due l’una: o non riesce a spiegarsi o non la racconta giusta.

Ha frullato insieme i parcheggi selvaggi con la strategia messa in campo dall’Amministrazione comunale per far rivivere via Arduino. Ha aggiunto la necessità di spazi pedonali più ampi. Poi [...]