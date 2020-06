Ivrea: piano regolatore e turismo.

Anche se non ha nessuna rilevanza nel dibattito pubblico, nessuna visibilità sui social e nei più tradizionali mezzi d’informazione e le forze politiche stentano a prendere posizioni , la Variante generale al piano regolatore resta importantissima per la città.

Importante perché il nuovo piano regolatore ha l’opportunità, individuate le possibilità di sviluppo economico ed edilizio, di definire aree strategiche e regole per facilitare il loro sviluppo.

Cos’è Ivrea oggi? Quali carte può giocarsi per superare la sua profonda crisi? Quali sono le sue reali possibilità di sviluppo?

Il nostro gruppo consiliare segue con attenzione le attività della Commissione assetto del territorio e i tavoli tematici che si stanno organizzando in video conferenza, ma il lavoro che le associazioni, i professionisti, gli imprenditori, la politica stanno agendo è ancora debole ed inadeguato. Certo l’epidemia è stata ed è un grosso impedimento all’elaborazione della Variante che richiede partecipazione e confronto. Durante il tavolo tematico relativo alle aree strategiche tenutosi recentemente ho fatto alcuni rilievi critici rispetto alla mancanza di attenzione al settore del turismo.

Come ben evidenzia il piano di sviluppo per la zona omogenea dell’Eporediese sottoscritto nel 2016 dai Comuni e dalla Città Metropolitana il turismo è una concreta possibilità di sviluppo del nostro territorio, un territorio con ricchezze naturali e culturali che dispone di una posizione strategica rispetto alle strutture viarie che la collegano a Torino, Milano, Caselle e il nord Europa. L’analisi puntuale del piano evidenzia il grave ritardo dell’offerta turistica dell’eporediese rispetto ad altre aree del Piemonte: mancano posti letto, la capacità di proporre iniziative capaci di trattenere i turisti per più giorni, una rete dei servizi offerti sufficientemente organizzata, una programmazione condivisa dei comuni del territorio.

I documenti preparatori al nuovo piano regolatore, non nominano il turismo nell’elenco delle principali possibilità di sviluppo e sono carenti di una visione complessiva delle necessità di questo settore.

E’necessario creare le possibilità di ampliare e facilitare l’offerta di ospitalità individuando aree in cui si possa investire nella attivazione di strutture sostenibili per la ricettività. Le zone identificate come strategiche devono tutte misurarsi e legarsi a questa esigenza; il centro storico potrebbe rianimarsi se saremo capaci di favorire lo sviluppo dell’offerta diffusa di ospitalità offerta da bed and breakfast , case vacanza, locazioni turistiche, affitta camere; la fascia rurale potrebbe ospitare agriturismi; è necessario individuare parti del territorio comunale dove sia possibile agevolare la realizzare di ostelli, aree camper, campeggi.

Presenteremo osservazioni scritte più dettagliate sulla necessità di sviluppare la capacità ricettive facendo attenzione alle idee che gli operatori del settore presenteranno.

Le carenze del progetto preliminare sono quindi legate alla disattenzione verso il futuro di una ricettività sostenibile e diffusa, ma è assente a nostro avviso anche una visione sufficientemente attenta alle grandi opportunità che le aree strategiche rappresentano per la loro capacità di attrarre sul nostro territorio visitatori. Vogliamo riportare alcuni spunti riportati al tavolo tematico rimandando l’analisi dell’area UNESCO e di altri ambiti strategici.

L’area collinare dei laghi, già oggi area protetta, dopo un dovuto confronto con chi ci lavora e risiede, sarà inserita nel Parco dei Cinque Laghi e diventerà una risorsa fondamentale per le sue capacità di offrire percorsi naturalistici.

Come è noto la zona dei laghi non è sufficientemente collegata alla città, mancano vie pedonali e ciclabili e Via Lago Sirio e Via Lago San Michele sono pericolose perché prive di marciapiedi e protezioni.

L’area del mercato potrebbe diventare, considerata la penuria di parcheggi nei pressi del Lago Sirio e delle zone collinari, un’area di sosta, da dove si potrebbero raggiungere anche attraverso l’utilizzo di navette e mezzi a noleggio l’area del Parco e dei laghi.

Nel progetto preliminare non si tiene in nessun conto l’importanza del lago San Michele che pensiamo possa diventare il centro di riferimento del futuro parco, certo andrebbero recuperate le sponde abbandonate e le acque inquinate e bisognerebbe progettare una pista ciclo pedonale che renda fruibile e sicuro il percorso verso i laghi.

Pensiamo sia importante prevedere la possibilità di intervento sugli edifici comunali dell’ex polveriera presso il lago San Michele, per creare spazi di ricezione, luoghi per dare informazioni ai turisti e locali per lo studio e la didattica.

La stessa attenzione alle potenzialità di sviluppo turistico andrebbe posta a tutte le aree che la variante individua come strategiche, al riguardo aggiungiamo altre osservazioni sulle quali stiamo lavorando.

E’ necessario approfondire le opportunità rappresentate dal castello e progettare interventi di riqualificazione della bellissima piazza adiacente, mancano idee per recuperare i diversi percorsi pedonali che la collegano alle aree commerciali del centro storico.

I progetti presentati non prestano attenzione al recupero dell’edificio della Serra con il suo auditorium e la sala La Cupola, sono edifici centrali, strategici per il turismo e la cultura e di notevole valore architettonico.

Non si fa accenno alla nuova biblioteca che potrebbe diventare, lavorando in sinergia con il museo Garda, luogo di programmazione di mostre e convegni nel cuore del centro storico.

Siamo quindi “in alto mare”, il lavoro di approfondimento necessario per arrivare all’approvazione della Variante, strumento necessario per uno sviluppo sostenibile del turismo e della città, è ancora lungo e impegnativo.

Proponiamo all’amministrazione di non correre dietro al crono programma, l’importante in questa fase è arrivare a definire con sufficiente chiarezza dove si potrebbe investire per il nostro futuro e come favorire questi processi attraverso idonei strumenti urbanistici.

Commenti