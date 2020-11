IVREA. Personale in agitazione per il Covid all’IIS Olivetti. La dirigente scolastica sorda ai DPCM

Personale Ata in agitazione presso l’IIS Olivetti. Al centro del contendere il Dpcm del 3 novembre scorso che all’articolo “3” impone a ogni dirigente scolastico – sentito il personale — di organizzare la scuola assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile. Che è poi l’unico modo che c’è per limitare la mobilità all’interno della Regione e tra un Comune e l’altro e definire le “comprovate esigenze lavorative” che giustificano gli spostamenti. Il tutto tenendo conto dei lavoratori fragili e dei loro familiari (per maggiore esposizione al rischio covid), delle distanze tra le zone di residenza e la sede di lavoro, della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, dei nuclei familiare e di figli con età minore di 14 anni.

Le organizzazioni sindacali hanno anche scritto una lettera (datata 7 novembre) alla dirigente scolastica Alessandra Bongianino che però non se ne sarebbe curata più di tanto.

“Restiamo in attesa di delucidazioni al fine di ridurre la presenza a scuola e lavorare dal nostro domicilio – dicono alcuni – L’attuale situazione epidemiologica colloca il Piemonte tra le aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“.

Insomma, quel che si chiede non è la luna ma di definire le mansioni che non potrebbero in alcun modo essere svolte in remoto, quelle che possono essere svolte a distanza ed una possibile distribuzione delle stesse tra il personale amministrativo e tecnico affinché sia assicurata a tutti una riduzione della presenza in ufficio.

Tra le segnalazioni una fa riferimento al riscaldamento. All’IIS, infatti, in questi giorni, il riscaldamento funziona poco e male in quanto la caldaia “a cippato” è in manutenzione.

