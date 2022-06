La scorsa settimana s’è riunita una “capigruppo” (di tutte le rappresentanze politiche che siedono in consiglio comunale) per discutere del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea Aosta in corso di definizione da parte di Trenitalia. L’impressione che si è avuta? Che sindaco e assessori (Giuliano Balzola e Michele Cafarelli) abbiano perso troppo tempo e stiano navigando a vista, troppo concentrati, se vogliamo, sulle possibili compensazioni piuttosto che a dire “no, questa cosa non ci piace”. All’indice, sia la sopraelevazione di circa 1 metro del piano stradale di corso Cavour, sovrastante la galleria, [...]





