IVREA. Per lo storico Carnevale, domenica 23 febbraio, due treni in più

Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra lo Storico Carnevale di Ivrea e Trenitalia. Circa 20.000 persone sono infatti previste nella giornata di domenica 23 febbraio in città e l’auspicio è che molte possano arrivare con il treno, una scelta non solo responsabile ed ecologica ma anche certamente pratica. Il treno permette infatti di raggiungere Ivrea comodamente senza rischiare code o tempi di attesa.

Per l’occasione Trenitalia attiverà treni straordinari con destinazione Ivrea. Nei festivi, 13 treni diretti al giorno collegano Torino in circa un’ora a Ivrea, 19 quelli che partono da Chivasso. Domenica 23 febbraio, in occasione del Carnevale, l’offerta è stata potenziata con 2 treni straordinari: il regionale 33003 delle 12:28 da Torino Porta Nuova, con arrivo nel centro canavesano alle 13:29, e per il rientro il 33002 in programma alle 17:48 da Ivrea, con fermate intermedie a Strambino, Mercenasco, Candia Canavese, Caluso, Rodallo, Montanaro, Chivasso e Torino Porta Susa.

Anche quest’anno verrà applicato uno sconto del 20% sul biglietto di ingresso alla manifestazione: presentandosi alla biglietteria dello Storico Carnevale di Ivrea muniti di un biglietto Trenitalia con meta finale Ivrea il ticket verrà automaticamente scontato. Uno sconto applicato anche a tutti gli abbonati.

