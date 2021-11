L’ultimo contatto preso per il Forum dal presidente Aldo Gandolfi prima della sua scomparsa è stato un invito a Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico per un incontro sul tema del rilancio del Paese in questa fase di uscita della pandemia.

Il Viceministro ha confermato la sua disponibilità ad intervenire in remoto venerdì 12 novembre, offrendo al pubblico del Forum l’opportunità di una serata di straordinaria importanza ed attualità. Intervistato da Claudio Cuccurullo, Caporedattore del giornale La Sentinella del Canavese, farà naturalmente riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel quale il Ministero dello sviluppo economico ha inserito un insieme di progetti che puntano a rafforzare la crescita del Paese, favorendo gli investimenti in digitalizzazione, innovazione, competitività, formazione e ricerca. Si parlerà anche delle riforme avviate o in corso di avvio.

Verrà inoltre accordata una particolare attenzione allo sviluppo della Regione Piemonte nella quale Gilberto Pichetto Fratin ha svolto una lunga attività politica ed è stato eletto al Senato della Repubblica nella legislatura in corso (2018), nel collegio uninominale di Biella-Vercelli, dopo una prima elezione nel 2008.

Come di consueto al Forum, verrà offerta ai partecipanti un’occasione unica di dialogo con il Relatore durante l’ampio spazio dedicato alle domande a valle dell’intervento.

L'incontro si svolgerà su piattaforma Zoom, previa registrazione.

ISCRIZIONI

L'evento si potrà anche seguire in streaming sul canale YouTube del Forum:

VENERDì 12 NOVEMBRE ALLE 21

