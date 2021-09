Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Inutile cercarla, all’ospedale di Ivrea la pediatria non c’è. Mancano i medici. Mancano gli infermieri. E la verità è che all’Asl To4 da qualche tempo a questa parta manca un po’ tutto. Un’emergenza antica diventata qualcosa di quasi impossibile da gestire a causa del Covid. A sollevare il problema è stata nei giorni scorsi una mamma. Suo figlio si è sentito male mentre era al parco e lo ha portato al Pronto soccorso. Qui ha scoperto, allibita e frastornata, che il reparto di pediatria di Ivrea era chiuso temporaneamente.

Morale? Il figlio è stato ricoverato a Ciriè.

Da qui una petizione su change.org partita in questi giorni per la “riapertura”.

Sulla vicenda, l’Asl To4 sottolinea: «L’emergenza sanitaria in atto ha obbligato i presidi ospedalieri a riorganizzarsi, anche logisticamente, e la pediatria dell’ospedale di Ivrea sarà a breve ricollocata in un’area dedicata al terzo piano del blocco A del presidio ospedaliero, con la ripresa di tutte le attività collegate. Per quanto riguarda i percorsi pediatrici, si precisa che nessuna pediatria dell’azienda è stata chiusa, ma sono stati rimodulati i percorsi. La pediatria di Chivasso e la pediatria di Ciriè continuano a svolgere regolarmente la loro attività (prestazioni di Pronto Soccorso Pediatrico sull’intero arco delle 24 ore, gestione delle Osservazioni Breve Intensive, ricoveri). La pediatria di Ivrea continua a erogare le regolari prestazioni di Pronto Soccorso Pediatrico sull’intero arco delle 24 ore. Anche la gestione del Nido e l’assistenza neonatale da parte dei pediatri e del personale pediatrico è regolarmente garantita. Per quanto riguarda i pazienti pediatrici che necessitano di ricovero o di osservazione breve intensiva, dall’ospedale di Ivrea vengono trasferiti presso la pediatria di Ciriè secondo i percorsi aziendali stabiliti».

