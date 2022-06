C’è ancora qualcosa che arde sotto la cenere del congresso del Pd che nel febbraio scorso ha portato alla rielezione del segretario cittadino Luca Spitale con un direttivo allargato a 26 militanti?

Ci sa tanto di sì, se è vero – e lo è – che negli ambienti giusti si racconta di una furiosa litigata che si sarebbe consumata (il condizionale è d’obbligo) in una “chat” di whatsapp e poi anche in presenza. All’ordine del giorno il San Savino che avrebbe visto tutti insieme, felici come delle Pasque sotto il solleone della prima settimana [...]