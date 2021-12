Il 24 novembre scorso l’Agenzia di sviluppo del Canavese ha organizzato un convegno presso ICO Academy. Titolo del convegno: “Turismo industriale – Architetture e siti industriali riconvertiti, fabbriche della memoria e musei d’impresa”.

L’occasione era quella di presentare il libro “Guida al turismo industriale – Morellini Editore”, presente l’autore Jacopo Ibello.

Un viaggio in tutta l’Italia industriale e mineraria, circa 300 siti, per scoprire quanto ancora rimane, magari raccolto in piccoli musei, e quanto invece è preda dell’incuria e dell’oblio.

La presidente dell’Agenzia Luisa Marchelli ha rimarcato che proprio sulla cultura d’impresa si fonda il nostro riconoscimento [...]