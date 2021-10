Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA Ricapitolando… Non si è potuto rinnovare il comodato d’uso allo Zac! perchè l’area su cui è stato costruito il Movicentro, con i soldi pubblici, era ed è su un terreno di proprietà di Trenitalia. Epperò il collaudo della passerella – e non c’è dubbio che anche quella sia costruita su un’area di Trenitalia (addirittura sopra i binari) – spetta al Comune in base a quegli stessi [...]