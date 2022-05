Giovedì 5 maggio al Teatro Giacosa di Ivrea l’evento “Parto verso la Vita” organizzato dal Dipartimento Materno Infantile

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Ostetrica”, il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO4, diretto dal dottor Fabrizio Bogliatto, ha organizzato l’evento “Parto verso la Vita”, dedicato all’ostetrica Carolina Bassino, per giovedì 5 maggio alle ore 21 presso il Teatro Giacosa di Ivrea. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, dell’Ordine Interprovinciale delle Ostetriche, del Polo Formativo Universitario Officine H e della Città di Ivrea, si colloca nell’ambito dei processi di umanizzazione delle cure e della presa in carico della diade madre-bambino previsti dal Dipartimento Materno Infantile.

L’evento sarà introdotto da un focus antropologico sull’evento parto tenuto dalla dottoressa Roberta Clara Zanini, antropologa dell’Università di Torino, che descriverà il valore del parto nelle diverse culture e società. Seguirà lo spettacolo “Parto, monologo di sola andata verso la maternità”, di e con Eva Gaudenzi, un monologo emozionante che parte dal desiderio di maternità e termina con la definitiva apertura al futuro. Semplicità, ironia e spontaneità per raccontare che “la vita non torna indietro e non può fermarsi a ieri”.

Una serata dedicata a tutte le donne, che il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO4 ha voluto per sancire la rinascita post-emergenza da pandemia. L’ingresso è libero e le donazioni ricevute saranno devolute all’acquisto di nuove attrezzature medicali in ambito pediatrico-ostetrico.

Commenti