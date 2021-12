L’ultimo incontro dell’intenso programma 2021 del Forum Democratico del Canavese Tullio Lembo è dedicato ad un tema dalle molte sfaccettature e di particolare rilevanza per lo sviluppo economico e sociale di tutti i Paesi, quello della parità di genere.

Sarà Paola Profeta, professoressa di Scienza delle finanze all’Università Bocconi, a fare il punto lunedì 13 dicembre prossimo, percorrendo con noi il suo recente libro intitolato Parità di genere e politiche pubbliche, nel quale con un dettagliato approccio interdisciplinare, analizza cause ed effetti di una situazione in troppo lenta evoluzione, nonostante gli impegni formali assunti dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea e dagli stessi Stati.

Partendo dall’esito delle proprie ricerche, Paola Profeta fornirà anche una panoramica approfondita di come le politiche pubbliche debbano essere una forza trainante per l’uguaglianza di genere e di come le donne in posizioni decisionali possano fare la differenza nelle economie attuali e future.

Come di consueto, un ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico a valle della relazione.

L’incontro si svolgerà su piattaforma Zoom, previa iscrizione al seguente link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldOipqzgjGtappbZrp9hw5Pydhs97Xz8q

