Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venerdì 18 giugno si è tenuta la prima riunione conviviale dei Soci del Panathlon Club Ivrea e Canavese presso il ristorante Bistrò di Crotte di Strambino. Il presidente Francesco Rao ha illustrato ai Soci gli appuntamenti con gli ospiti che saranno protagonisti delle serate conviviali programmate fino alla fine dell’anno.

Giovedì 22 luglio Ettore Personnettaz presenterà “Mountain Bike: Passione, Sport, Adrenalina su percorsi ad un passo dal cielo.

Giovedì 23 settembre consegna di un riconoscimento ad una famiglia canavesana che ha dedicato passione e vita allo sport, impegnandosi nella ricerca di eccellenti risultati con grandi sacrifici. Quest’anno la scelta è stata per la famiglia Liore.

Giovedì 28 Ottobre una serata che avrà come tema “La Parigi Dakar”. La storia di una gara tra le più affascinanti del mondo, raccontata dai due protagonisti Canavesani di questa manifestazione, i rallisti Corrado Pattono e Marco Arnoletti.

Venerdì 26 novembre Andrea Scherini, accompagnato dal suo inseparabile cane lupo, presenterà il libro “Il mio amico Nepal: un lupo alpinista, le montagne e la vera libertà”. La storia di un’amicizia speciale uomo-cane che ha permesso a questo inseparabile sodalizio, la conquista di nove 4000 sul Monte Rosa.

Le serate saranno aperte anche ai non Soci con la preghiera, per permetterci di gestire al meglio la serata, di prenotare in anticipo contattando i numeri: 349/5591345 335/6058014 347/5219636

Commenti