IVREA. Pacchioli si dona alla città

L’artista Eugenio Pacchioli ha deciso di donare alla Città di Ivrea una parte del patrimonio personale composto da circa 12.000 (dodicimila) tra libri, litografie, sezioni di “libri d’artista”, riproduzioni di disegni e dipinti, locandine, tagli di stampe, cataposter, tratti dalla sua produzione di dipinti (e non solo), che copre un arco temporale che va dal 1985 a oggi.

Il suddetto materiale, con la collaborazione dell’ASCOM, sarà suddiviso e distribuito agli esercenti commerciali quale omaggio per gli acquisti ai propri clienti, fino a esaurimento, come sostegno ideale, prima che concreto, alla ripresa delle attività commerciali, in un contesto reso fragile dal periodo di pandemia.

