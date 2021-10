In occasione di Ottobre Rosa, Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, per sabato 16 ottobre a Ivrea (Polo Formativo Universitario Officina H, via Montenavale) le strutture di Senologia e di Radiodiagnostica dell’ASL TO4 e il Corso di Laurea in Infermieristica-Polo Formativo Universitario Officina H organizzano un incontro scientifico divulgativo sul tema della prevenzione senologica in epoca covid. L’incontro, che si terrà dalle ore 9 alle 13, è aperto alla popolazione con ingresso fino a esaurimento posti. In ottemperanza alla normativa vigente, l’accesso alla sede è consentito solo in presenza di Green Pass da esibire all’ingresso.

Programma evento

E’ rimandata al 6 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, la consueta corsa/camminata non competitiva di 5 kilometri per tutti a Strambino (pre-iscrizione presso il Centro di Screening Mammografico dal 2 febbraio). L’obiettivo dell’evento è quello di ricordare come l’attività fisica praticata abitualmente, lo dimostrano numerosissimi studi scientifici, sia uno dei fattori protettivi della salute: produce benessere, riduce il rischio oncologico, diminuisce il tempo di recupero funzionale e psicologico anche per le malattie oncologiche, come dopo un intervento chirurgico di rimozione di un tumore al seno.

