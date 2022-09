Ci sarà o non ci sarà un segreto per tenersi in forma fino alla soglia dei 90 anni (li compirà a novembre)? Saranno forse le due rampe di scale che sale e che scende con la leggiadria di una ragazzina quindicenne? A cui si aggiunge quell’innata voglia di volontariato a 360°?

Indubbiamente ci va predisposizione e lei ce l’ha. Lei, è Ottavia Mermoz, abita in centro città, primo piano, a due passi da piazza Ottinetti. Una vita (la sua) vissuta intensamente e tutta da raccontare. Sposata con Giuseppe Strobbia (mancato nel 1989) fratello di [...]