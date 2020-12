IVREA. Ospedale urbano o Campus? Il Pd cerca alleanze per l’area ex Montefibre

A suo agio come un militante della prima ora, il sindaco Stefano Sertoli di Ivrea, lo ha promesso al Partito Democratico, riunito in conferenza su Facebook e moderato dal segretario cittadino Luca Spitale, per parlare del nuovo ospedale. Al prossimo consiglio [...]





Commenti