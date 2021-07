Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Terzo appuntamento di luglio 2021 per Morenica_NET Whatever It Takes per dare spazio anche alla musica dal vivo, con le suggestioni klezmer e balkan dei Mishkalé in Oriental Grand Tour, sabato 17 luglio nel Cortile del Museo Garda a Ivrea h 21.30.

L’orchestra itinerante, composta da sette musicisti (Sergio Appendino al clarinetto, Andrea Verza alla tromba e flicorno, Enrico Allavena al trombone, Gioele Barbero alla bassotuba, Massimo Marino alla fisarmonica, Lucio Molinari alla batteria e percussioni, e la voce di Maria Teresa Milano) offre musiche inebrianti, struggenti, vorticose. Fuori dagli schemi e dai cliché, il gruppo si muove tra i suoni e i generi con l’allegra libertà dei “musicisti nomadi” inseguendo soltanto la propria ispirazione per creare una musica eclettica, aperta e curiosa, senza frontiere e limiti di nessun genere in un continuo gioco sul filo dell’imprevedibile.

I Mishkalé ricreano così l’atmosfera delle feste gitane, emozionano con le struggenti melodie klezmer e coinvolgono gli spettatori con i ritmi delle danze dell’est Europa e i racconti affascinanti dello shtetl (il villaggio ebraico).

Prima dell’appuntamento di spettacolo, alle h 17 il walking tour nelle architetture Olivettiane attraverso il percorso MaAM (Museo a Cielo Aperto dell’architettura Moderna di Ivrea), un’esperienza industriale e sociale unica, a cura del tour operator Life in Progress di Ivrea e prima dello spettacolo pausa cena/apericena presso le strutture convenzionate.

Per chi partecipa all’intera proposta turistico/culturale, speciale promozione con tour e spettacolo a 25 €.

Il programma prosegue con…

ll Teatro Bresci dalla provincia di Padova è in scena sabato 24 luglio con lo spettacolo Borsellino, un omaggio a uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia.

Appuntamento di punta, domenica 1° agosto con Moni Ovadia che legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco in Laudato Sì per denunciare l’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’uomo.

E ancora l’arte circense di Soralino con “Inbox”, un duo pluripremiato (attualmente ingaggiato dal Circ du Soleil) che martedì 10 agosto porta in scena uno spettacolo sorprendente, giocando con dei cartoni, lanciandoli e impilandoli sul bordo della catastrofe.

Ancora il tema ambientale affrontato dalla Compagnia La Ribalta sabato 21 agosto nello spettacolo Il Settimo Continente, ovvero l’enorme isola di plastica presente nell’Oceano Pacifico scoperta ormai trent’anni fa da Charles Moore. Sabato 28 agosto Morenica_Net ospita Roberto Latini in Cantico dei Cantici inno alla bellezza che ha vinto due Premi Ubu nel 2017 per miglior attore e performer e miglior progetto sonoro.

Commenti