IVREA. Olivetti: un contest internazionale per definire la nuova identità

Alla ‘Casa Blu’, quartier generale di Olivetti a Ivrea, è stato presentato il concorso rivolto agli studenti degli istituti di design italiani e internazionali “Olivetti Design Contest 2020-2021”. Quest’anno saranno selezionati i migliori progetti che offriranno un contributo originale alla realizzazione di un carattere tipografico distintivo denominato “Olivetti Type” concorrendo alla definizione dell’identità di questa azienda storica.

“L’obiettivo di far nascere il primo carattere tipografico Olivetti, simbolo concreto tra un passato ricco di valori e un presente in cui ricollocarli con nuova linfa”, spiega Roberto Tundo, ad dell’azienda. Oggi l’archivio Olivetti, nel fondo design caratteri, raccoglie 657 diversi font del passato. Il contest è promosso da Olivetti in collaborazione con istituti italiani ed internazionali di design.

Commenti